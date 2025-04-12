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Узнала о беременности любовницы мужа после собственного выкидыша. Ирина Климова и ее браки

Узнала о беременности любовницы мужа после собственного выкидыша. Ирина Климова и ее браки

Артистка играла на экране лирических героинь, но много ли романтики досталось ей за кадром? Из-за первого супруга Ирина Климова не раз делала аборты, ну а после развода со вторым — зареклась идти под венец.

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