Эксперт Голованов: хакеры в России активизируются на выходных

Хакеры в России усиливают свои атаки на компании в выходные дни, начиная с пятничного вечера. Это происходит потому, что специалисты по информационной безопасности обычно отдыхают в это время и не могут быстро реагировать на инциденты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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