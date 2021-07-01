Вице-спикер парламента Крыма назвал возможный проход кораблей НАТО у полуострова опасной затеей

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что корабли Украины и НАТО в рамках военно-морских учений Sea Breeze-2021 могут выбрать «краткий маршрут из Одессы в Батуми через мыс Фиолент» вслед за британским эсминцем Defender.