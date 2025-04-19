Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Благодатный огонь 19 апреля сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из храма ведется трансляция. / Источник: © Вячеслав Татарковский/РИА НовостиВерующие, собравшиеся в храме, ликуют и передают друг другу огонь, поджигая принесенные с собой свечи и лампады.