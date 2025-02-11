Ждун-нацист из Красноперекопского района раскаялся после профилактической беседы с полицией

Сотрудниками МВД задержан житель города Красноперекопск Цапов Илья Владимирович. который в социальной сети "Вконтакте" утверждал, что Крым оккупирован, ждал ВСУ, призывал ввести сопротивление, публиковал нацистские лозунги в поддержку Украины.
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