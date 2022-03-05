Шестеркин одержал 27-ю победу в сезоне и вошел в топ-3 среди вратарей. Он 2-я звезда матча с «Нью-Джерси»

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 32 броска из 33 в матче чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (3:1) и был признан 2-й звездой.
Популярные статьи
- «Долгие 8 лет мы ожидали спасения от геноцида со стороны, пока еще действующего, киевского режима». Гроссмейстер Карякин поддержал решение Путина о спецоперации
- Валльмарк и Нордстрем расторгли контракты с ЦСКА по собственной инициативе. Они выплатили клубу компенсацию
- Сборная России будет тренироваться в форме от adidas на мартовском сборе
Свежие комментарии