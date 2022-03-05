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Шестеркин одержал 27-ю победу в сезоне и вошел в топ-3 среди вратарей. Он 2-я звезда матча с «Нью-Джерси»

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 32 броска из 33 в матче чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (3:1) и был признан 2-й звездой.

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