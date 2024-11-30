В Москве появилась аллея ТАСС

Сотрудники агентства ТАСС высадили липы и клены вдоль проспекта Вернадского на западе Москвы. Памятная аллея из 30 деревьев появилась в районе Тропарево-Никулино, вблизи храма святых апостолов Петра и Павла.
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