Американские учёные: растительный белок увеличит вероятность здоровой старости

Учёные из Университета Тафтса (США) провели исследование, которое показало, что потребление большого количества растительного белка в среднем возрасте может значительно повысить вероятность наступления здоровой старости.
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