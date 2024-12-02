Юного пациента из Осташковской ЦРБ экстренно перевезли в Тверь на вертолете

1 декабря вертолет санитарной авиации вновь помог юному пациенту в Тверской области. Как сообщает пресс-служба МЧС региона, на этот раз экипаж вертолета МИ-8 с бригадой медиков на борту отправился в Осташковский округ.
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