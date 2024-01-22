21 педагог, привлеченный в Братск, получил по 150 тысяч рублей в 2023 году

Привлеченным работать в Братск учителям русского языка и литературы, математики, физики, химии, музыки, иностранного языка, биологии и технологии выплатили единовременное денежное пособие в размере 150 тысяч рублей в 2023 году.
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