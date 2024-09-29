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Bloomberg заявило об увеличении состояния Цукерберга в шесть раз

Bloomberg заявило об увеличении состояния Цукерберга в шесть раз

Состояние владельца и основателя компании Meta (деятельность компании признана экстремистской и запрещена в России) Марка Цукерберга выросло в шесть раз после запуска метавселенной Metaverse и превысило отметку в $200 млрд.

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