Bloomberg заявило об увеличении состояния Цукерберга в шесть раз

Состояние владельца и основателя компании Meta (деятельность компании признана экстремистской и запрещена в России) Марка Цукерберга выросло в шесть раз после запуска метавселенной Metaverse и превысило отметку в $200 млрд.
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