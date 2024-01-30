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ЛДПР предложила увеличить налоговый вычет при продаже жилья

ЛДПР предложила увеличить налоговый вычет при продаже жилья

Налоговый вычет при продаже жилья предложили увеличить до двух миллионов рублей. Такой законопроект в Госдуму внесла группа депутатов фракции ЛДПР во главе с лидером партии, председателем комитета палаты по международным делам Леонидом Слуцким.

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