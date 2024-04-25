Поиск нового главы Еврокомиссии: какие планы у Макрона

Президент Франции Эмманюэль Макрон начал переговоры с другими лидерами Европейского Союза (ЕС) о поиске нового кандидата на должность председателя Европейской комиссии, которую сейчас занимает Урсула фон дер Ляйен.
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