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Оперативная сводка по коронавирусу в Севастополе на 30 ноября: плюс 216, девять умерли

Оперативная сводка по коронавирусу в Севастополе на 30 ноября: плюс 216, девять умерли

По состоянию на 30 ноября в Севастополе зарегистрированы 216 новых случаев заболевания COVID-19. По информации городского департамента здравоохранения, 305 человек выписаны после выздоровления, умерли девять человек в возрасте от 57 лет до 91 года.

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