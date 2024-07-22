Handelsblatt: санкции против РФ провалились и в будущем могут нанести ущерб ЕС

Западные санкции против Российской Федерации провалились и в будущем могут нанести ущерб Евросоюзу. Об этом написало немецкое издание Handelsblatt, сославшееся на исследования четырех европейских институтов, которые были заказаны министерством экономики Германии.
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