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Handelsblatt: санкции против РФ провалились и в будущем могут нанести ущерб ЕС

Handelsblatt: санкции против РФ провалились и в будущем могут нанести ущерб ЕС

Западные санкции против Российской Федерации провалились и в будущем могут нанести ущерб Евросоюзу. Об этом написало немецкое издание Handelsblatt, сославшееся на исследования четырех европейских институтов, которые были заказаны министерством экономики Германии.

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