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СахПресс

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Магазин на Сахалине оштрафовали за продажу алкоголя в позднее время

Магазин на Сахалине оштрафовали за продажу алкоголя в позднее время

В Холмске предпринимателя привлекли к ответственности за продажу алкоголя в ночное время. Нарушение выявили в магазине «24 градуса» на улице Советской, 99.

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