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Каждый четвёртый мужчина надеялся превратить дружбу с женщиной в отношения

Каждый четвёртый мужчина надеялся превратить дружбу с женщиной в отношения

Почти половина россиянок не стали бы начинать отношения с мужчиной, у которого есть очень близкая подруга, выяснили аналитики дейтинг-сервиса «Мамба».

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