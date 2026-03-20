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100 советов

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Детский гардероб: от трусов до джемпера — что купить к учебному году

Детский гардероб: от трусов до джемпера — что купить к учебному году

Конец лета и начало осени — горячая пора для родителей. Подготовка к учебному году требует не только покупки ранцев и тетрадок, но и полного обновления детского гардероба.

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