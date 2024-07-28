Плюнули в командиров ВСУ и бежали с позиций.Вчера 4K прочитали Бегство двух украинских бригад со своих позиций к западу от Очеретино стало полной неожиданностью для британского эксперта Александра Меркуриса.
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