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Мирошник сообщил о снижении числа атак ВСУ по России на фоне визита американских переговорщиков

Число атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России сократилось на фоне визита американских переговорщиков, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем еженедельном докладе, опубликованном в телеграм-канале.

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