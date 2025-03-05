Медведев: приостановка США военной помощи Украине — жест больше символический

Приостановка Соединенными Штатами военной помощи киевской стороне — жест больше символический. Об этом написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.
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