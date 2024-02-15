Аналитик Герт ван Лаген прогнозирует резкий рост курса биткоина до $200 000 в ближайшие 1-3 месяца

Согласно прогнозам аналитика Герта ван Лагена, перспектива курса флагманской криптовалюты, особенно с точки зрения исторических моделей, указывает на движение к отметке в 200 000 долларов за монету уже в течение ближайших 1-3 месяцев.
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