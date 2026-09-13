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Зверев о реакции на победу в финале US Open: «Я думал, что счет был 5:1. Это мне помогло – иначе до этого вместо одной двойной ошибки я бы сделал штуки три»

Александр Зверев объяснил, почему не сразу понял, что выиграл финал US Open. После завершения матча с Беном Шелтоном (6:3, 7:6(2), 5:7, 6:2) немец только через несколько секунд начал праздновать победу.

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