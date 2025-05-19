Молдавская футбольная Суперлига: кто завоевал титул чемпионов Молдовы

Оргеевская команда «Милсами» завоевала свой второй титул чемпиона Молдовы! В последнем туре Суперлиги 2024/25, решающем матче, оргеевцы сыграли в Тирасполе вничью с «Шерифом» - 0:0, опередив на 1 очко своих прямых конкурентов - „Шериф“ и «Зимбру», занявших 2-е и 3-е места соответственно.