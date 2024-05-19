По инициативе студентов в городе учредили Московский студенческий совет

Благодаря инициативе студентов в городе открыли Московский студенческий совет. На данный момент организация объединила 100 председателей различных студенческих советов из многих высших учебных заведений столицы.
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