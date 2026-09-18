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Падение напряжения в системах безопасности: как рассчитать потери на кабельной линии

Падение напряжения в системах безопасности: как рассчитать потери на кабельной линии

При проектировании системы питания легко сосредоточиться на характеристиках самого источника: 12 или 24 В, необходимый ток, наличие резервного аккумулятора.

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