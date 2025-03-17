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Манифест о свободе предпринимательства 1775 года

Манифест о свободе предпринимательства 1775 года

Законодательный акт был подписан в честь заключения мира с Османской империей. Стоит отметить, что победно закончившаяся русско-турецкая война принесла не только новые территории, но и внутренние проблемы.

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