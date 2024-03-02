В Польше выдано рекордное количество разрешений на ношение оружия - почему жители страны вооружаются

Поляки продолжают активно вооружаться, а потом жалуются на рост преступности в стране. В 2023 году число местных жителей с разрешением на ношение оружия выросло до рекордных отметок (информирует "Речь Посполита").
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