Приезд специалистов из России позволил удвоить экспорт услуг Сербии в одной сфере

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Массовый приезд специалистов из России, среди которых «немало IT-специалистов с солидным опытом», позволил Сербии с 2021 по 2023 годы фактически удвоить объем экспорта услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), пишут «Ведомости».