Москвича лишили социального жилья из-за рабочих поездок

Мужчина подал апелляцию.Москвич лишился квартиры по договору социального найма из-за командировки. Этот вид соглашения предполагает, что арендодателем выступает государство или муниципалитет, а арендатором - гражданин.
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