Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 806 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Кузь
    Ничего себе , список из более 500 человек . Как же так, где все эти граждане РФ. Кто их спасёт и защитит.Москалькова опубл...
  • Eduard
    Да обсуждать они хоть сто лет могут,но Армения Восток,а не Запад!Армения "вильнула...
  • Eduard
    Конечно незаконна! Никто не имеет права ничьиденьгизамораживать по сомнительным обвинениям,Заморозка русских...

Москвича лишили социального жилья из-за рабочих поездок

Москвича лишили социального жилья из-за рабочих поездок

Мужчина подал апелляцию.Москвич лишился квартиры по договору социального найма из-за командировки. Этот вид соглашения предполагает, что арендодателем выступает государство или муниципалитет, а арендатором - гражданин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх