Россия успешно применяет на фронте тактику штурма позиций ВСУ малыми пешими штурмовыми группами. Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил офицер идейного нацистского батальона ВСУ «Нахтигаль» Василий Галамай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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