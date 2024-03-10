Убийцы здоровья: кому ни при каких обстоятельствах нельзя есть блины на Масленицу

В масленичную неделю на столах многих россиян появится традиционное праздничное блюдо — блины. Ежегодно люди потребляют вкусный их в огромных количествах и даже не представляют, как это может сказаться на здоровье.
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