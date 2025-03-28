Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Вэнс назвал Данию неспособной защитить Гренландию

Вэнс назвал Данию неспособной защитить Гренландию

Власти Дании не смогли выделить средства для обеспечения должной безопасности Гренландии. Такое заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

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Комментарии
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Геннадий Свешников
Вот так,Дональд защищает Гренландию от агрессии России и Китая❗⛏️😇🙏
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13 час.
Владимир Алтайцев
только во  Вьетнаме  было оружие, советники, нефть, бензин  и многое  другое  из  СССР вьетнамцев  было  больше, чем  в  двух Даниях  . . А  США  плевать на всех, они просто  захватят  Гренландию. И никто не пикнет, увы.А  Гренландия  США  нужна  лишь из-за  недр, а местное население  вымрет через несколько  лет. Что  там 50  тысяч человек, когда  англосаксы  стёрли с лица  Земли десятки миллионов индейцев.
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12 час.
Владимир Алтайцев
👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮
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12 час.
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