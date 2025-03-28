Вэнс назвал Данию неспособной защитить Гренландию

Владимир Алтайцев

только во Вьетнаме было оружие, советники, нефть, бензин и многое другое из СССР вьетнамцев было больше, чем в двух Даниях . . А США плевать на всех, они просто захватят Гренландию. И никто не пикнет, увы.А Гренландия США нужна лишь из-за недр, а местное население вымрет через несколько лет. Что там 50 тысяч человек, когда англосаксы стёрли с лица Земли десятки миллионов индейцев.