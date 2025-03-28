Власти Дании не смогли выделить средства для обеспечения должной безопасности Гренландии. Такое заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Вэнс назвал Данию неспособной защитить Гренландию
Комментарии
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Геннадий Свешников
Вот так,Дональд защищает Гренландию от агрессии России и Китая❗⛏️😇🙏
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13 час.
Владимир Алтайцев
только во Вьетнаме было оружие, советники, нефть, бензин и многое другое из СССР вьетнамцев было больше, чем в двух Даниях . . А США плевать на всех, они просто захватят Гренландию. И никто не пикнет, увы.А Гренландия США нужна лишь из-за недр, а местное население вымрет через несколько лет. Что там 50 тысяч человек, когда англосаксы стёрли с лица Земли десятки миллионов индейцев.
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12 час.
Владимир Алтайцев
👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮
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12 час.
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