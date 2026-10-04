Модель OpenAI участвовала в создании бота для Brood War, а затем загрузила одного из сильнейших готовых ботов вместо собственного кода На турнире StarSkirmish, где ИИ-модели соревнуются в StarCraft: Brood War, созданный GPT-6 Astra бот во время одного из матчей загрузил чужой готовый код.