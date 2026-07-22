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От дружбы до громких скандалов: из-за чего Ксения Собчак и Анастасия Волочкова стали заклятыми соперницами

От дружбы до громких скандалов: из-за чего Ксения Собчак и Анастасия Волочкова стали заклятыми соперницами

На светских мероприятиях уже много лет действует негласное правило: Ксению Собчак и Анастасию Волочкову стараются рассаживать как можно дальше друг от друга.

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