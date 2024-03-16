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ACB. «Баскония» против «Гранады», «Манреса» сыграет с «Гран-Канарией» и другие матчи

«Баскония» примет «Гранаду», «Манреса» дома сыграет с «Гран-Канарией». АСВ Регулярный чемпионат Мурсия – Обрадойро Дата проведения 16 марта, 20.

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