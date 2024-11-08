Guardian: Трамп с вероятностью до 95% будет давить на Киев, а не на Москву

Избранный президент США Дональд Трамп с вероятностью до 95% в вопросе решения украинского конфликта будет оказывать давление на Киев, а не на Москву, пишет автор британской газеты Guardian Тимоти Гартон Эш.
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