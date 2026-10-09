Первый зампред Совфеда Григорий Карасин подчеркнул разницу в политических философиях, отметив динамичное развитие Евразии и милитаризацию Запада.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В ЕС выдвинули Ро...
- ВЯ Двойная пенсия по...
- В Петербурге поез...
Ага - "самостоятельно". С постоянной оглядкой на всяких пиндосов, гейропейцев и прочих "друзей".