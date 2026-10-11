Андреева проиграла Циньвэнь в финале «тысячника» в Пекине

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выиграть турнир WTA 1000 в Пекине. В финале она уступила китаянке Чжэн Циньвэнь в двух сетах — 5:7, 4:6.
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