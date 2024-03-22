FT узнала о требовании США к Украине прекратить удары по энергетической инфраструктуре РФ

Соединённые Штаты призывают Украину прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру России. Вашингтон уже предупредил Киев о возможном росте мировых цен на нефть в связи с ударами беспилотников по российским объектам энергетического сектора, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.