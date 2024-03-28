Медведев стал полуфиналистом турнира в Майами

Даниил Медведев уверенно обыграл Николаса Харри и вышел в полуфинал турнира во Флориде. В Майами (штат Флорида, США) завершился четвертьфинальный матч хардового турнира категории ATP-1000 в мужском одиночном разряде, в котором Даниил Медведев встречался с Николасом Харри.