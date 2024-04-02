Президент Венесуэлы Мадуро заявил, что скоро посетит с визитом Россию При использовании материала просим указывать источник argumenti.ru

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что он скоро посетит с визитом Россию. Также политик выразил солидарность с российским народом и главой государства Владимиром Путиным, передают «Аргументы недели».
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