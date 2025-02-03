У Каменщика снова отбирают Домодедово

Генеральная прокуратура добилась в Арбитражном суде Московской области ареста активов, находящихся под управлением «ДМЕ Холдинга», принадлежащего основному владельцу аэропорта Домодедово Дмитрию Каменщику и экс-председателю наблюдательного совета аэропорта Валерию Когану.
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