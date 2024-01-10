Домой она должна была прилететь 8 января.Туристка из России бесследно исчезла в горах Турции. По данным телеграм-канала SHOT, жительница России заселилась в отель «Акка Алинда» поселка Кириш (Кемер) 31 декабря.
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