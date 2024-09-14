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Германия по-прежнему отказывается поставлять Киеву свои ракеты Taurus

Германия по-прежнему отказывается поставлять Киеву свои ракеты Taurus

Немецкое правительство подтвердило неизменность своей позиции касательно непоставок ракет Taurus Украине, несмотря на обсуждение между США и Великобританией вопроса о возможности ударов вглубь РФ западным дальнобойным оружием.

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