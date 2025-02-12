В Ульяновской области черный археолог выкапывал и продавал предметы старины

В Ульяновской области местный житель стал фигурантом уголовного дела по статье "Незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания" УК РФ - правоохранители предполагают, что мужчина намеренно искал предметы старины и продавал их.
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