Театр абсурда
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Театр абсурда

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Разведка Южной Кореи (NIS) вогнала НАТО в шок: «Пхеньян передал Москве 4,7 миллиона снарядов»

Разведка Южной Кореи (NIS) вогнала НАТО в шок: «Пхеньян передал Москве 4,7 миллиона снарядов»

Северная Корея способна стать для России неисчерпаемым арсеналом Еще накануне июньского визита Владимира Путина в Северную Корею аналитические центры и экспертные сообщества коллективного пока еще Запада активно оценивали уровень и последствия сближения Москвы и Пхеньяна, используя информацию NIS.

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