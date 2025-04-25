Основателю Кенозерского нацпарка вручили международную общественную премию

Накануне, 24 апреля, в Государственном институте искусствознания Елене Шатковской вручили международную общественную премию имени Алексея Комеча «За общественно значимую гражданскую позицию в деле защиты и сохранения культурного наследия России».
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