WP: Трамп предлагал Роберту Кеннеди-младшему высокий пост в обмен на поддержку

Бывший глава Соединенных Штатов Дональд Трамп, претендующий на возвращение во власть, предлагал независимому кандидату в президенты Роберту Кеннеди-младшему высокий пост в своей администрации в обмен на поддержку на выборах.
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