18 января «Водник» проведёт матч с «АК Барс-Динамо» на стадионе «Труд» в Архангельске

Игру можно будет увидеть в прямом эфире. Трансляция матча с командой «АК Барс-Динамо» в рамках чемпионата страны начнётся 18 января в 18:50 на телеканале «Регион 29».
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